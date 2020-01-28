МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник отскочил вверх, корректируя провал понедельника.

Повышение мировых биржевых площадок и рынка нефти поддержало позитивную динамику рынка акций РФ.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,91%, до 3113,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,97%, до 1572,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИОННЫЙ ОТСКОК

Российский фондовый рынок во вторник вырос, частично корректируя предыдущее ощутимое падение, происходившее из-за панических настроений на фоне быстрого распространения коронавируса.

Западные фондовые рынки сегодня также росли в рамках коррекции, задавая тон и для российских акций. Этому способствовали словесные интервенции.

В частности, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом.

Рынок нефти вечером также корректировался вверх – на 0,8%, до 59 долларов за баррель сорта Brent. Власти Саудовской Аравии заявили, что не ожидают падения спроса на нефть, так как китайское правительство и международное сообщество, по их мнению, смогут искоренить болезнь.

Кроме того, ещё ранее министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд предположил, что страны ОПЕК+ в случае необходимости смогут предпринять меры для поддержки "стабильности" на рынке нефти.

В лидерах роста в России сегодня оказались акции "Мечела" (+5,5% "обычка" и +2,3% "префы") – на фоне сообщений о возможной покупке компанией "А-Проперти" Эльгинского месторождения, контроль в котором принадлежит металлургам, а у Газпромбанка в проекте — 49%.

Выросли в цене также бумаги АФК "Система" (+2,9%), "Газпром нефти" (+2,5%), ММК (+2,3%), "Роснефти" (+2%).

Подешевели акции Polymetal (-2%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Алросы" (-1,7%), "Полюса" (-1%), префы "Транснефти" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"По нашему мнению, в среду умеренное восстановление может продолжиться, уровень рыночных страхов по поводу пандемии несколько стабилизировался, нефть приостановила безоткатное ценовое отступление. В то же время инвесторы будут внимательно следить за новостным фоном вокруг заболевания и заявлениями специалистов, в частности, представителей ВОЗ. Индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3075-3125 пунктов", — оценил Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

Технически наши фондовые индексы настроились на отскок и, если завтра не будет новых "страшилок", связанных с ускорением распространения коронавируса, индекс Мосбиржи вполне способен подрасти в район 3140 пунктов, оценивает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"По индексу РТС аналогичная цель для отскока находится в районе 1590 пунктов, чему должно способствовать локальное укрепление валюты РФ в район 62-62,3 рубля за доллар. Пока такое движение индексов представляется лишь отскоком после прошедшего снижения, не исключено его возобновление", — заключил он.