МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ярко выраженным коррекционным ростом после резкого падения в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,99%, до 7485,3 пункта, французский CAC 40 — на 1,07%, до 5925,82 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,9%, до 13323,69 пункта.

На протяжении всего торгового дня на европейских рынках наблюдался коррекционный рост после ощутимого падения — более чем на 2% в предыдущий торговый день — на рисках глобальной эпидемии китайского вируса.

Но теперь опасения вокруг распространения коронавируса из Китая постепенно снижаются. Оптимизма добавили комментарии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса, который ранее во вторник заявил, что Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом.

"Это просто восстановление, поскольку рынки ждут дополнительной информации о ситуации с вирусом в Китае", — отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик также добавил, что помимо ситуации с вирусом, в центре внимания рынков на этой неделе будут заседание ЦБ Великобритании в четверг, а также выход этой страны из ЕС (Brexit), назначенный на 31 января.