МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, кроме "Новатэка", цена расписок которого не изменилась, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,55%, до 7,65 доллара, "Новатэка" — осталась на уровне предыдущего закрытия в 186,5 доллара, "Лукойла" — выросла на 2,16%, до 106,25 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,09%, до 7,47 доллара, "Газпром нефти" — на 3,72%, до 36,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 1,65%, до 33,98 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 2,25%, до 15 долларов, НЛМК — на 2,12%, до 23,16 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,29%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,41%, до 16,55 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 4,04%, до 23,15 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в цене на 4,3%, до 5,7 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 2,65%, до 13,73 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 1,15%, до 3,08 доллара.