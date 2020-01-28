ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв /ПРАЙМ/. Финская компания Kone предложила 17 миллиардов евро за подразделение по производству лифтов немецкого концерна Thyssenkrupp, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

В случае осуществления сделка станет крупнейшей в истории Финляндии.

"Согласно источникам, предложение от Kone и CVC Capital Partners составит около 17 миллиардов евро. С этой суммой они попытаются выиграть, по крайней мере, один миллиард от заявок фондов прямых инвестиций, также претендующих на покупку", — говорится в сообщении. До сих пор самой крупной сделкой в финской истории была покупка Alcatel-Lucent финской компанией Nokia в 2015 году за 16 миллиардов евро.

Сама Kone подтвердила, что представила предложение о приобретении компании Thyssenkrupp Elevator Technology. "Цена предложения Kone достаточно близка к стоимости, распространяемой в СМИ. Интерес Kone к бизнесу Thyssenkrupp в области лифтовых технологий основывается на мнении Kone относительно взаимодополняющего географического присутствия предприятий, существенного увеличения стоимости за счет синергетического эффекта и совместного инновационного потенциала", — отмечается в сообщении компании. Kone при этом добавляет, что "нет никакой уверенности, что обсуждения с Thyssenkrupp приведут к какому-либо соглашению или сделке".

Ранее в финских СМИ сообщалось, что Kone ведет переговоры о приобретении немецкой компании "вместе с партнерами", что позволит разделить бизнес по географическим рынкам и избежать критики антимонопольных ведомств ЕС. Согласно неподтвержденным данным, Kone готова заплатить Thyssenkrupp, остро нуждающемуся в деньгах, 3 миллиарда евро денежными средствами.

По данным агентства Блумберг, сейчас мировой рынок лифтов делят Kone — 13%, Thyssenkrupp — 15%, Schindler — 16%, Otis — 20%, другие производители — 36%. Ранее о выходе на биржу заявила Otis, входящая в американский концерн United Technologies.

Финская компания Kone — один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В 2019 году годовой объем продаж Kone составил 9,98 миллиарда евро, операционная прибыль — 1,192 миллиарда евро, в компании на конец 2019 года работало около 60 тысяч сотрудников. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd в Финляндии.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.