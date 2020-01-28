ВАШИНГТОН, 28 янв /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Ситуация с обвалом котировок на ценные бумаги из-за коронавируса в США в понедельник на закрытии торгов объясняется тем, что он провоцирует неопределённость на рынке, что для него самый опасный фактор, заявил в беседе с РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

Если ситуация будет продолжать развиваться столь же непредсказуемо, это может привести к корректирующим шагам Центробанков, например дополнительному снижению ставок, добавил он.

В понедельник произошло одно из самых существенных падений на рынке ценных бумаг в США, связанное с распространением заболевания — ведущие американские фондовые индексы в на закрытии торгов снижались на 1,5-2%.

"Неопределённость – это одна из самых страшных вещей для фондового рынка и для экономики. Инвесторы не могут планировать свои действия вперед. Если ситуация с распространением вируса будет ухудшаться, центральные банки опустят ставки и предпримут другие меры по стимулированию рынка", — сказал он.

Королев добавил, что негативнее всего вирус повлиял на инвестиции в туризм, торговлю, электронную коммерцию. При этом устойчивы фармацевтика, телекоммуникации, здравоохранение. Но говорить о каких-то конкретных потерях пока рано.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.