МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник ощутимо выросла против доллара и евро в рамках коррекции на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.

Российская валюта сумела во вторник вернуть большую часть потерь понедельника.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.43 мск снижался на 58 копеек, до 62,39 рубля, курс евро — на 67 копеек, до уровня 68,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Накануне доллар и евро подорожали на 90 копеек каждый.

КОРРЕКЦИЯ

Рубль во вторник вырос против доллара и евро, отыгрывая резкий провал, случившийся в понедельник на фоне роста после выходных панических настроений в связи с быстрым распространением китайского коронавируса.

Сегодня росту мировых площадок и российских, в том числе, способствовали словесные интервенции.

В частности, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом.

Рынок нефти вечером также корректировался вверх – на 0,6%, до 58,92 доллара за баррель сорта Brent. Власти Саудовской Аравии заявили, что не ожидают падения спроса на нефть, так как китайское правительство и международное сообщество, по их мнению, смогут искоренить болезнь.

Кроме того, ещё ранее министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд предположил, что страны ОПЕК+ в случае необходимости смогут предпринять меры для поддержки стабильности на рынке нефти.

В итоге, доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,9-1%. Рублевая цена нефти колебалась ниже уровня 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Опасения инвесторов, связанные с вирусной угрозой, сохраняют актуальность, однако рыночная конъюнктура остается далека от паники, оценивает ситуацию Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что в среду рублевый курс будет формироваться в диапазоне 62,5-63,7 рубля за доллар. Внимание рынков будет сосредоточено как на вирусной теме в Китае, так и на итогах заседания ФРС. Наиболее важными будут сигналы Федрезерва касательно своих планов о продолжении наполнения рынков ликвидностью. В случае если риторика регулятора окажется слишком жесткой для текущих рыночных настроений, понижательное движение может продолжиться и усилиться", — добавил он.

"В рубле чувствуются спекулятивные настроения. Горячие деньги хотят купить его, воспользовавшись возникшими на опасениях вирусной инфекции более выгодными уровнями", — говорит Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

Впрочем, пока нет информации о том, что распространение вируса находится под контролем китайских властей, аппетит к риску остается под угрозой, как и хрупкая восходящая коррекция нефтяных котировок, говорит он.

"Спрос на ОФЗ поддержит российскую валюту, но пока рано говорить о том, что в ближайшем будущем курс уже не будет атаковать 63 рубля за единицу американской валюты", — оценил положение Шульгин.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.