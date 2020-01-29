ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии усилили коррекционный рост после серьезного снижения на порядка 1,5-2% днем ранее.

На 17.00 по Нью-Йорку (01.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,66%, до 28722,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,43%, до 9269,680 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 3276,24 пункта.

Во вторник на американских рынках отмечается коррекционный рост после резкого снижения индексов в предыдущий торговый день. Инвесторы продолжают оценивать вероятные последствия распространения коронавируса для мировой экономики.

Во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, как страна действовала в прошлом.

Рынки также поддерживаются макростатистикой из США. Индекс доверия потребителей в стране в январе вырос до 131,6 пункта, сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board. Показатель оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших роста только до 128 пунктов.