ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Чистая квартальная прибыль компании Apple выросла в первом квартале 2019-2020 финансового года (завершился в декабре 2019 года) на 11% до более чем 22 миллиардов долларов, продажи выросли до рекордных 92 миллиардов. Об этом сообщила сама компания.

По ее данным, продажи за квартал составили 91,82 миллиарда долларов против 84,31 миллиарда за аналогичный период прошлого финансового года. Чистая прибыль составила 22,24 миллиарда против 19,97 миллиарда годом ранее. Это первый рост прибыли корпорации более чем за год.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 4,99 доллара.

Рекордные продажи и рост прибыли фиксируются на фоне популярности новых устройств и сервисов Apple. При этом больше половины продаж по-прежнему приходится на смартфон iPhone — 55,96 миллиарда долларов против 51,98 миллиарда годом ранее.

В текущем постпраздничном квартале компания ожидает прибыль в 63-67 миллиардов долларов.

Акции компании после объявления отчетности подскочили примерно на 3%.