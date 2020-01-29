ПЕКИН, 29 янв /ПРАЙМ/. Первые после новогодних каникул торги на Гонконгской фондовой бирже открылись в среду утром резким падением котировок на фоне распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

К 10.30 (5.30 мск) основной индекс HangSeng упал на 2,51% — до 27248.11 пункта.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. Когда биржа закрывалась на выходные 24 января, зараженных было около 900, погибших только 26.