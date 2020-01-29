МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс доллара слабо изменяется в среду утром по отношению к основным мировым валютам в ожидании решений ФРС США по дальнейшему курсу монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск курс доллара к иене рос до 109,15 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,13 иены за доллар. Курс евро к доллару опускался до 1,1012 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,102 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 98,03 пункта.

В среду Федрезерв по итогам двухдневного заседания определит дальнейший курс своей кредитно-денежной политики. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит ставку на уровне 1,5-1,75%. Внимание инвесторов также сосредоточено на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что если ФРС затронет тему связанных с коронавирусом экономических рисков, то у рынков могут появиться ожидания дополнительных мер поддержки экономики со стороны регулятора.