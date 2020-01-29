МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии среды мало меняется к доллару и евро, стабилизируясь после резких колебаний предыдущих двух дней.

В понедельник доллар и евро подскочили на 90 копеек каждый, во вторник рубль резко отскочил вверх – на 70-80 копеек.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 3 копейки — до 62,32 рубля, курс евро стабилизировался около 68,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 1% — до 59,38 доллара за баррель марки Brent.