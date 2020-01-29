МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов среды продолжает коррекционный рост на фоне ослабления панических настроений на мировых площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск рос на 0,5% — до 3129 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,5%, до 1580 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Мировые рынки во вторник в основном восстанавливались после провала понедельника. Основные американские фондовые индексы выросли на 1,5-2% в рамках коррекции.

С утра фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,2-0,3%. Начавшие работать после празднования восточного Нового года биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в основном также повышаются – в пределах 0,8%.

Стоимость нефти утром растет на 1% — до 59,38 доллара за баррель марки Brent.