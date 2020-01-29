МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2019) 0,5% 0,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2019) 1,7% 1,8% (факт)
3:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2019) 0,4% 0,4% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь) 1,4% 1,9% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь) 0,1% 0,5% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль) 9,7 9,9 (факт)
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) -62,99 млрд долл -68,75 млрд долл
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) -0,2%

 

 
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь) 1,2% 0,5%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,405 млн барр 0,46 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,961 млн барр

 

 
22:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 1,75% 1,75%
22:30 USD США — Пресс-конференция FOMC

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — СД (согласие на крупную сделку с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — СД (согласие на крупную сделку)

 

 

 

 