События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 января
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2019)
|0,5%
|0,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2019)
|1,7%
|1,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2019)
|0,4%
|0,4% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь)
|1,4%
|1,9% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь)
|0,1%
|0,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль)
|9,7
|9,9 (факт)
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь)
|-62,99 млрд долл
|-68,75 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь)
|-0,2%
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|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь)
|1,2%
|0,5%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,405 млн барр
|0,46 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,961 млн барр
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|22:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|1,75%
|1,75%
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Ростелеком — СД (согласие на крупную сделку с заинтересованностью)
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|RUB
|Группа ЛСР — СД (согласие на крупную сделку)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200129/830860121.html