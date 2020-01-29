МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно положительной динамикой в среду вслед за подъемом на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 2,8%, до 27160,63 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,71%, до 23379,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,39%, до 2185,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 7031,5 пункта.

Торги на биржах Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с национальными праздниками. По итогам 23 января индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта.

Поддержку рынкам АТР в среду оказал коррекционный подъем на биржах США на 0,5-1,4% днем ранее после резкого снижения понедельника. При этом биржа Гонконга работала первый день после праздников, и трейдеры отыгрывали вышедшие за это время пессимистичные новости о распространении коронавируса.

В то же время аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, предупреждает инвесторов о необходимости проявлять осторожность в том, что может быть "обманчивым временным восстановлением цен на акции".

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.