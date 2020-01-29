МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в изменяются разнонаправленно в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,01%, до 7,65 доллара, "Лукойла" — дорожали на 0,78%, до 107,08 доллара, "Новатэка" — дешевели на 0,19%, до 186,15 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,24%, до 7,49 доллара, "Газпром нефти" — на 0,21%, до 36,27 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 0,01%, до 1,49 доллара, Сбербанка — росла на 0,3%, до 16,61 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,11%, до 23,18 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,21%, до 33,91 доллара, "Северстали" — на 0,17%, до 14,87 доллара, НЛМК — на 0,65%, до 23,01 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижалась на 0,2%, до 13,71 доллара, "Ленты" — росла на 0,81%, до 3,1 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,04%, до 5,569 доллара.