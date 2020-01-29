МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в среду после статистики из Германии, которая превзошла прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,36%, до 7511,09 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,59%, до 5960,9 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 13346,38 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли данные исследовательской компании Gfk о том, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале вырос до 9,9 пункта с пересмотренного уровня января в 9,7 пункта. Аналитики ожидали значения показателя на первоначальном уровне января в 9,6 пункта.

Также в среду отмечается рост стоимости акций европейских поставщиков Apple. Так, ценные бумаги Infineon Technologies, AMS и STMicroelectronics дорожают на 1-1,5% после того, как производитель iPhone отчитался о рекордной выручке за первый квартал 2019-2020 финансового года в 92 миллиарда долларов.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на сообщение о том, что британская авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая и из нее из-за распространения в регионе нового типа коронавируса. Акции международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways, дешевеют на 0,03%.