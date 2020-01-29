МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российская валюта в среду днем снижается против доллара и евро в рамках общего ослабления валют развивающихся экономик.

Повышение рынка нефти сдерживает российскую валюту от более сильного падения.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.31 мск повышается на 43 копейки, до 62,72 рубля, курс евро — на 38 копеек, до уровня 69 рублей, следует из данных Московской биржи.

ОПЯТЬ ВНИЗ

Рубль в среду днем снижается против доллара и евро после утренних попыток стабилизироваться. В понедельник курс доллара и евро подскакивали на 90 копеек, затем, во вторник, снизились на 70-80 копеек. Сейчас же рубль опять попал под давление общего снижения курсов развивающихся валют.

Рынок нефти днем повышается на 0,6%, до 59,2 доллара за баррель сорта Brent, оказывая определенную поддержку курсу рубля. "Черное золото" продолжает корректироваться на фоне подъема мировых фондовых рынков. Тон задали американские торговые площадки, которые во вторник закрылись ростом на 0,5-1,4% после резкого снижения понедельника. Вслед за ними в среду подъем зафиксирован на рынках Азии и Европы.

Кроме того, американский институт нефти (API) зафиксировал снижение на 4,3 миллиона баррелей запасов нефти за неделю. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 482 тысячи баррелей.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ожидании сегодняшних итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США участники рынка вряд ли будут проявлять активность, считает Олег Кочетков из МТС-банка. "Ожидаем торги в диапазоне 62,00-62,80 рубля за доллар и 68,60-69,40 рубля за евро", — оценил он.

Сегодня Минфин гасит выпуск ОФЗ 29011 на 250 миллиардов рублей, но эти деньги нерезиденты, вероятно, в значительной степени реинвестируют в госбумаги без влияния на курс рубля, рассчитывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Осторожность в поведении рыночных игроков продолжит доминировать, поэтому не стоит ожидать дальнейших резких скачков курса рубля, оценивает Евгений Кошелев из Росбанка. До конца недели рубль будет консолидироваться вблизи текущих уровней, добавил он.

Рынки успокаиваются, поэтому не стоит ожидать ослабления российской валюты до 63 рублей за доллар в ближайшие дни, оценивает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При этом вероятность возврата курса обратно в диапазон 61-62 рубля за доллар мы оцениваем как достаточно низкую, в пользу ослабления рубля продолжит играть уход инвесторов от риска на фоне развивающейся истории с вирусом в Китае. При этом с точки зрения фундаментальных факторов курс рубля на уровне 63 рубля за доллар выглядит более обоснованным", — заключил он.