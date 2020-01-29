МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос вместе с зарубежными площадками по индексу Мосбиржи и закрылся в небольшом минусе по индексу РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,5% — до 3128,8 пункта, индекс РТС снизился на 0,1%, до 1570,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.01 мск рос на 38 копеек – до 62,67 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 68,93 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,48% — до 59,09 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок смог отыграть еще часть потерь, понесенных в понедельник, на противоречивом внешнем фоне. Так, умеренный позитив для рынка несла ситуация на западных площадках… При этом на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил ниже 60 долларов за баррель", — комментирует внешнюю ситуацию Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ФСК ЕЭС (3,48%), "Яндекса" (3,22%), "Распадской" (3,38%), "Русала" (3,08%), "Русгидро" (2,94%), а также депозитарные расписки X5 (2,7%), акции "Новатэка" (2,64%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,42%), ТГК-1 (2,24%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (2,23%).

"В лидерах роста сегодня "Русал". Компания дорожает после публикации ряда исследований о глобальном рынке цветных металлов. "Русал" упоминается в числе основных бенефициаров позитивной динамики отдельных сегментов алюминиевых изделий в ближайшие пять лет", — отмечают аналитики "Фридом Финанс".

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Мечела" (-1,73%), префы "Транснефти" (-1,58%), акции "Газпрома" (-1,28%), "Аэрофлота" (-0,74%) и акции Polymetal (-0,56%).

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в диапазоне 3120-3165 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии не смогли удержать отвоеванные в течение дня позиции, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Долларовый индикатор был менее уверенным из-за ослабления рубля, а индекс Мосбиржи опускался ниже сопротивления 3125 пунктов, уточняет она. Такая динамика предупреждает о преждевременности оптимистичных взглядов на рынок, считает аналитик.

С ее точки зрения индекс Мосбиржи в четверг будет находиться в диапазоне 3090-3160 пунктов. Операционные результаты за четвертый квартал и весь 2019 год представят "Русгидро", "Евраз", "Обувь России", "Энел Россия", напоминает она.

В четверг после закрытия российского рынка акций инвесторы будут ожидать результаты заседания ФРС и ответ главы ведомства Джерома Пауэлла на вопросы журналистов, напоминает Ярослав Кабаков из "Финама". "Безусловно, инвесторы будут пристально следить за информацией о ставке, поскольку тон заявления может повлиять на настроения на финансовом рынке", — добавляет он.