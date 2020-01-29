МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает дорожать к евро в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск курс доллара к иене растет до 109,15 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,13 иены за доллар, курс евро к доллару снижается до 1,1004 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1020 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 98,15 пункта.

В среду в центре внимания валютных инвесторов очередное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены вечером. По данным CME Group, 87,3% экспертов ожидают, что регулятор вновь сохранит ключевую ставку на уровне 1,5-1,75%.

Кроме того, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг распространения китайского коронавируса. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.