МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,35%, до 7,68 доллара, "Новатэка" — на 2,33%, до 190,85 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,59%, до 105,62 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,75%, до 7,34 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,62%, до 36,42 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 0,56%, до 33,79 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,23%, до 14,96 доллара, НЛМК — на 0,91%, до 22,95 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,47%, до 1,5 доллара, Сбербанка — на 0,57%, до 16,65 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,97%, до 23,38 доллара.

GDR АФК "Система" потеряли в цене 0,48%, до 5,67 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 1,86%, до 13,99 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 1,46%, до 3,12 доллара.