МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом на фоне уменьшения опасений инвесторов за развитие эпидемии коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04%, до 7483,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 5954,89 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,16%, до 13345 пунктов.

Инвесторы продолжают следить за новостями о распространении коронавируса из Китая. По последним данным, общее число заболевших пневмонией достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

На фоне опасений трейдеры обратили внимание на то, что ряд авиакомпаний решили временно прекратить или сократить количество рейсов в Китай в попытках сдержать распространение вируса. Британская British Airways и немецкая Lufthansa уже объявили о приостановке полетов в КНР.

"Рисковые настроения поддерживаются некоторым снижением опасений по поводу вспышки коронавируса", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика рынка FXTM Ханя Таня (Han Tan). Аналитик также отметил, что от мрачных новостей о вирусе инвесторов отвлекли финансовые показатели Apple.

В течение торгов в среду отмечался рост стоимости акций европейских поставщиков Apple после того, как производитель iPhone отчитался о рекордной выручке за первый квартал 2019-2020 финансового года в 92 миллиарда долларов.