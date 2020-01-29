МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Курс российской валюты спокойно отреагировал на ожидаемое решение ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП), свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам заседания 28-29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.17 мск повышался на 29 копеек — до 62,58 рубля, курс евро — на 27 копеек до 68,89 рубля, следует из данных Московской биржи. До публикации решения ФРС российская валюта также торговалась в минусе против доллара и евро. Курс евро на форексе также практически не изменился и остался вблизи психологически значимой отметки 1,1 доллара.

Решение ФРС совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор считает, что текущая монетарная политика является подходящей для поддержания стабильного роста и экономической активности, обеспечения сильного рынка труда и инфляции, близкой к целевой отметке в 2%. Решение по ставке было принято членами комитета по открытым рынкам Федрезерва единогласно.