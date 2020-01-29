МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжают опускаться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в рамках которого регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.23 мск опускалась на 3,1 базисных пункта – до 1,61% с 1,617% до объявления решения ФРС и против уровня прошлого закрытия в 1,641%. Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась на 3,4 базисного пункта — до 2,061% против 2,066% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 2,095%.

ФРС по итогам заседания 28-29 января ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 17-18 марта.

Инвесторы также ожидают пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится позднее в среду. Трейдеры ожидают сигналов о дальнейшем направлении монетарной политики.