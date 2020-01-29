МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара растет к мировым валютам после после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,1006 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1020 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 109,21 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,13 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 98,1 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,1003 доллара, доллар дорожал к иене до 109,19 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,11%.

ФРС по итогам заседания 28-29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 17-19 марта.