МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы в основном замедлили темпы роста после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.50 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,46% — до 28853,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,51%, до 9316,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3286,9 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones рос на 0,53% — до 28875,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,46%, до 9312,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3289,91 пункта.

ФРС по итогам заседания 28-29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 17-18 марта.