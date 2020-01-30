ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/. Крупнейшие фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии показали положительную динамику на фоне публикаций квартальных финансовых отчетностей крупных компаний, свидетельствуют данные бирж.

Однако рост котировок несколько замедлился после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы США (ФРС).

По состоянию на 16.07 по Нью-Йорку (0.07 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,04%, до 28734,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 9275,164 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3278,09 пунктов.

С одной стороны, инвесторы отыгрывают корпоративные новости крупных корпораций. Так, акции корпорации Apple подорожали на закрытии торгов на на 2,07% после того, как компания сообщила, что показатель чистой прибыли в первом квартале 2019-2020 финансового года впервые более чем за год вырос и достиг 22,24 миллиарда долларов.

О росте чистой прибыли сообщила также сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. По итогам четвертого квартала 2019 чистая прибыль компании увеличилась на 11% в годовом выражении — до 1,572 миллиарда долларов. На фоне этого акции компании растут на 2,03%.

С другой стороны, рост замедлился после оглашения итогов заседания ФРС, которая сохранила ставку на прежнем уровне (1,5-1,75% годовых).

До оглашения итогов заседания ФРС (22.00 мск) индекс Dow Jones рос на 0,53% — до 28875,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 9312,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3289,91 пункта. Но фондовые индексы замедлили темпы роста после ожидаемого сохранения ставки.