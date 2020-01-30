МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода IKEA решила временно закрыть все свои магазины в материковом Китае из-за вспышки коронавируса. Связанные с привлечением иностранцев проекты в ДФО приостановили из-за коронавируса

"IKEA (Китай) решила с 30 января временно приостановить работу всех торговых площадок на материковом Китае. Мы внимательно следим за вспышкой вируса и в дальнейшем сообщим о восстановлении работы магазинов в зависимости от обстоятельств", — говорится в сообщении IKEA в Weibo.

Интернет-магазин и клиентский центр продолжат работать.

В среду компания объявила о временном закрытии около половины всех своих магазинов в Китае. В стране насчитывается 30 магазинов IKEA.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

Новый коронавирус выявлен во всех регионах Китая. По последним данным, количество зараженных составляет 7 711 человек, 170 человек погибли.