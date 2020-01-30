МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский онлайн-кинотеатр ivi начал активную фазу подготовки к IPO и планирует выйти на биржу до конца 2020 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, ivi привлекла к подготовке размещения инвестбанк JP Morgan Chase. Компания также наняла специалистов по инвестициям, которым поставлена задача "провести IPO до конца года", говорит другой источник.

Размещение планируется на нью-йоркской бирже NASDAQ, сообщил собеседник газеты.

В пресс-службе ivi изданию заявили, что не комментируют слухи. В JP Morgan Chase не ответили на запрос. Леонид Богуславский, чей ru-Net Holdings был одним из первых инвесторов ivi, сказал, что решение о проведении IPO "пока не принято".

Онлайн-кинотеатр ivi основан в 2010 году. Среди его инвесторов — ru-Net Леонида Богуславского, фонды Baring Vostok, Tiger Global, Frontier Ventures, РФПИ и другие.