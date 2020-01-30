МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг утром после того, как заявления главы ФРС США касательно экономического влияния коронавируса вызвали рост спроса на более надежный драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,65 доллара, или на 0,49% — до 1578 долларов за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,54% — до 17,582 доллара за унцию.

Трейдеры обратили внимание на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, на котором регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. По словам Пауэлла, неопределенность для перспектив экономики сохраняется, в том числе в связи с новым коронавирусом.

"ФРС признала новый риск в виде коронавируса, который добавляется к сценариям рыночных перспектив", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

По последним данным число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.