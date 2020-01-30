МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на внешнем негативе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск четверга рос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 69,32 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,27% — до 58,16 доллара за баррель.

Доллар и евро на старте торгов прибавляли по 29 копеек к уровню предыдущего закрытия.