МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Акции "Обуви России" растут более чем на 4% после публикации позитивных операционных данных за 2019 год, следует из динамики торгов Московской биржи. "Обувь России" в 2019 году увеличила выручку на 18%

К 10.22 мск акции компании росли на 4,18% — до 49,9 рубля, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,8%.

Ранее в четверг группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, сообщила, что в 2019 году увеличила консолидированную выручку на 17,9% по сравнению с предыдущим годом — до 13,622 миллиарда рублей.

Консолидированная выручка в четвертом квартале увеличилась на 22%, до 4,551 миллиарда рублей. Общая сопоставимая выручка увеличилась на 0,8%. Прирост розничной сети в четвертом квартале составил 10 собственных магазинов Westfalika — основного бренда группы "Обувь России".