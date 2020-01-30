МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Новая редакция правил листинга Московской биржи вступит в силу 5 февраля 2020 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Новые правила листинга приведены в соответствие с изменениями законодательства об упрощении эмиссии ценных бумаг, вступившими в силу 1 января 2020 года.

В соответствии с новыми правилами листинга меняется порядок оказания услуг по регистрации биржевых облигаций. Московская биржа также получила право регистрировать проспекты, приостанавливать эмиссию, признавать выпуски или программы биржевых облигаций несостоявшимися, регистрировать выпуски биржевых облигаций с ипотечным покрытием, допускать к размещению облигации международных финансовых организаций и ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

С октября 2020 года будет введено требование по наличию кредитного рейтинга для облигаций, включаемых в сектор роста Московской биржи. Это требование не будет применяться к выпускам облигаций, включенным в сектор роста до вступления в силу новой редакции правил листинга.

Сектор роста Московской биржи создан в 2017 году и предназначен для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, Российского фонда прямых инвестиций, Корпорации МСП, Российского экспортного центра, а также Минэкономразвития, Минпромторга России и Банка России.