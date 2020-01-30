МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ощутимым снижением в четверг, при этом падение на бирже Гонконга превысило 2,5% из-за опасений вокруг распространения нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 2,6%, до 26449,13 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,72%, до 22977,75 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,71%, до 2148 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7008,4 пункта.

Торги на биржах Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с национальными праздниками. По итогам 23 января индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают свежие данные по распространению нового типа коронавируса. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.

"Поток новостей за последние несколько часов был довольно пессимистичным. Отказ от риска продолжается", — сказал агентству Рейтер стратег TD Securities Inc. Прашант Невнаха (Prashant Newnaha).

Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости. Так, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил, что его чистая прибыль в 2019 году упала в два раза по сравнению с 2018 годом, до 21,74 триллиона вон (около 18,5 миллиарда долларов). Акции компании подешевели более чем на 3% по итогам торгов.