МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует с 31 января провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи планируются в Москве, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе и Женеве. По их итогам, в зависимости от рыночных условий, компания может разместить евробонды с погашением через пять-семь лет. Road show завершится 4 февраля

Организаторами выступят J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".