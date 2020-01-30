Ориентир доходности вечных евробондов Совкомбанка объемом $300 млн - около 8,25%
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Совкомбанк в четверг открыл книгу заявок на бессрочные субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, ориентир доходности бумаг составляет около 8,25% годовых. Объем размещения ожидается в размере 300 миллионов долларов.
Совкомбанк 24-29 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/Financial_market/20200130/830868420.html