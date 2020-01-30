МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Совкомбанк в четверг открыл книгу заявок на бессрочные субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности бумаг составляет около 8,25% годовых. Объем размещения ожидается в размере 300 миллионов долларов.

Совкомбанк 24-29 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".