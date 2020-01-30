МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Инвестиции в золото сохранят свою актуальность в 2020 году на фоне нестабильного состояния мировой экономики, волатильности фондовых и ослабления товарных рынков, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Рынок золота чувствительно реагирует на многие факторы: денежно-кредитная политика регуляторов, торговые баталии между США и другими странами, опасения рецессии мировой экономики. В нестабильные периоды спрос на защитные активы, такие как золото, остается существенным. При этом с начала текущего года резкому росту его стоимости также способствовали высокая геополитическая напряженность, в частности вокруг Ирана, и неожиданное распространение нового коронавируса из Китая. Инвесторы опасаются, что эпидемия негативно отразится на темпах экономического роста.

В настоящее время котировки желтого металла уже достигли 1580 долларов за унцию (максимум 2019 года — 1566 долларов). Вместе с тем при сдержанном варианте развития мировых событий в 2020 году аналитики прогнозируют увеличение среднего значения цены до уровня примерно 1500 долларов за унцию (около 1400 в 2019 году). Не исключается, однако, что в зависимости от степени ухудшения ситуации она может превысить 1600 долларов.

"Инвестировать часть капитала в драгоценные металлы стоит всегда, вне зависимости от ситуации на рынках. Покупка драгоценных металлов в физическом виде (слитки и монеты) надежно защищает от накапливаемой инфляции и девальвации валют на длительном промежутке времени (от пяти и более лет). С этой целью лучше приобретать золото, как самый надежный металл со страховой функцией", — отмечает аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

"В 2020 году для рынка золота сохранятся благоприятные фундаментальные факторы. Темпы роста глобального ВВП остаются неустойчивыми, и мы ожидаем очередное замедление в течение этого года. Связанная с этим неопределенность и вероятность заминки в дальнейших переговорах Вашингтона и Пекина поддержат спрос на золото как защитного актива…. Мы ожидаем, что в конце 2020 года котировки золота будут составлять 1575 долларов за унцию", — рассказал эксперт банковской группы Julius Baer Карстен Менке.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин соглашается, что золото вполне способно продолжить свой рост в 2020 году относительно предыдущего периода, несмотря на недавнее достижение первых договоренностей по торговой сделке США-Китай. При этом он заметил, что в торговле золотом присутствует сильный спекулятивный спрос, и малейшее ухудшение настроений на глобальных рынках может двинуть котировки в сторону 1600 долларов.

"Стоит учитывать, что многие инвесторы держат золото в своих портфелях в рамках хеджа позиций по акциям, что также может объяснять его относительно сильную динамику даже в условиях общемирового позитива", — добавил Калугин.

Рейтинговое агентство НКР в 2020 году ожидает умеренного роста мировой среднегодовой цены на золото до уровня 1500 долларов за унцию. "В силу таких причин, как продолжающиеся покупки металла центральными банками многих стран для диверсификации международных резервов; защитный характер золота на фоне неопределённости в мировой экономике; возможное дальнейшее снижение процентных ставок в Европе и США; мягкая денежная политика центральных банков", — рассказал управляющий директор Дмитрий Орехов.

Согласно ожиданиям аналитического управления банка "ФК Открытие" среднее значение цены на золото прогнозируется аналогично на уровне 1500 долларов за унцию в 2020 году.

В свою очередь, ведущий аналитик агентства Moody's Денис Перевезенцев отметил, что существенного роста цен на золото в этом году не ожидается в силу высокой чувствительности предложения металла к его цене. Вместе с тем, по его мнению, помимо прочего интерес к золоту может поддержать восстановление спроса на ювелирные украшения в Китае, Индии, США. "Сектор ювелирных украшений и инвестиционный спрос на золото (в том числе в слитках и монетах) формируют около 50% и 25% годового спроса на металл соответственно", — пояснил он.