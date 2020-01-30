МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы ощутимо снижаются на экономических рисках, которые несет с собой быстрое распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,72%, до 7430,56 пункта, французский индекс CAC 40 — на 1,19%, до 5884,07 пункта, немецкий DAX — на 0,9%, до 13225,35 пункта.

Мировые инвесторы с пессимизмом оценивают свежие данные по распространению нового типа коронавируса. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.

Разочарование инвесторам принесла и финансовая отчетность англо-голландской Royal Dutch Shell, чистая прибыль которой, приходящаяся на акционеров, в 2019 году сократилась на 32,1% в годовом выражении и составила 15,843 миллиарда долларов. Акции компании дешевеют на 3,5%. Также в четверг инвесторы отыгрывают корпоративную отчетность таких игроков европейского рынка как Deutsche Bank, Unilever, H&M и Volvo.

При этом несколько сдержать падение рынков помогает статистика по безработице из Германии и еврозоны в целом. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, безработица в еврозоне в декабре снизилась до минимума с мая 2008 года в 7,4%. Аналитики ждали сохранения показателя на уровне ноября в 7,5%. В то же время безработица в Германии в январе сохранилась на уровне декабря в 5%, как и ожидали эксперты.