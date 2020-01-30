МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг продолжил снижение предыдущего дня на фоне падения цены на нефть марки Brent и бегства инвесторов от риска, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.58 мск четверга рос на 46 копеек — до 63 рублей, курс евро — на 50 копеек, до 69,37 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,88% — до 57,8 доллара за баррель.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Курс российской валюты в среду спокойно отреагировал на ожидаемое решение ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП). ФРС по итогам заседания 28-29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 25 копеек – до 62,54 рубля, евро — на 25 копеек, до 68,87 рубля.

Торги во вторник на Московской бирже начались с покупок валюты. Доллар и евро на старте торгов прибавляли порядка 30 копеек к уровню предыдущего закрытия. Затем продажи отечественной валюты усилились, в результате днем рубль теряет к доллару и евро порядка 0,9%.

Мировые цены на нефть марки Brent в четверг днем снижаются на новостях о росте числа жертв нового коронавируса. Дополнительным негативным фактором для цен являются данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, хотя ожидался значительно менее сильный прирост.

"Текущий настрой мировых рынков остается неопределенным, с тенденцией сокращения аппетита к риску, поскольку ФРС указала на серьезное влияние коронавируса на ВВП КНР и мировую экономику. Внимание к проблеме приковано еще сильнее, рынки ждут комментариев от ВОЗ, которая сегодня собирается на экстренное совещание". – комментирует настроения инвесторов Олег Кочетков из МТС Банка.

"Сейчас основным событием, вызывающим обеспокоенность мировых рынков и регуляторов, является распространение коронавируса. Однако пока основные риск-индикаторы российского рынка (CDS на Россию, волатильность рубля) остаются вблизи многолетних минимумов, не показывая заметных изменений за последние недели", — отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Фактор внешних рисков на данный момент остается приоритетным для ЦБ РФ, также полагают они.

Вопрос остается в том, как на ситуацию будет реагировать ФРС США (возможное замедление мировой экономики из-за эпидемии может потребовать смягчения политики), добавляют аналитики банка.

"Сейчас рынки ожидают максимум одно снижение ключевой долларовой ставки в 2020 году, тогда как консенсус аналитиков пока вообще не предполагает смягчения политики американского регулятора в этом году. В нашем базовом сценарии предусмотрено одно снижение ставки ФРС на 25 б.п. в первом квартале 2020 года, поэтому наряду с невысокой оценкой рисков для рубля мы сохраняем наш прогноз по рублевой ключевой ставке и ожидаем лишь одно снижение в марте", — говорят они.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, локальный валютный рынок сегодня останется волатильным, торгуясь в диапазоне 62,5-63,5 рубля по доллару, 69-70 рублей по евро, полагает Кочетков из МТС Банка.

Валютный рынок остается под давлением дешевеющей нефти: если нефть удержится в ближайшее время выше 58 долларов за баррель, можно ожидать отката курсов к уровням среды, в противном случае не исключено движение пары доллар-рубль в диапазон 63,4-63,5 рубля, а пары евро-рубль — к 70 рублям, считают аналитики "Фридом Финанс".