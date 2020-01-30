МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь) 1,57 1,56
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь) 0,8% 0,8%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь) 0,1%

 

 
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -1,0% 0,7%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) -2,1% -1,8%
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2019) 0,4%

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2019) 1,6%

 

 
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь) 0,3%

 

 
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь) 53,4

 

 
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 50,2 50
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь) 53,5

 

 
9:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,3% 0,2%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 2,1% -0,5%
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь) 0,1% -0,1%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,5%

 

 
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,5%

 

 
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,8%

 

 
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,4% 0,4%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 0,8% 1%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,3% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,3% 1,4%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 1,2% 1,1%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,1% 0,1%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 1,6% 1,6%
16:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2019) 0,7% 0,7%
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 1,5

 

 
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,2%

 

 
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь) 0,4% 0,3%
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (ноябрь) -0,1% 0,1%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь) 1,5% -0,1%
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь) 48,2 48,8
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 88,3

 

 
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 99,1 99,1
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes

 

 

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 31,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 530,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 319,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 16,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 33 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -20,5 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -12,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 28,9 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -48,2 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — производственные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal International plc — операционные результаты за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
12:30 мск (09:30 GMT) RUB Северсталь — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — производственные результаты за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Сургутнефтегаз — СД (список кандидатов для голосования по выборам в СД)

 

 

 

 