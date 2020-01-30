МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации макростатистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,26%, до 28657,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 9246,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3259,7 пункта.

Американские инвесторы в четверг отыгрывают макростатистику. Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 2,1% в годовом выражении, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков,

Кроме того, рынки обратили внимание на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 января, уменьшилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч. Аналитики ожидали, что показатель составит 215 тысяч.

Более активное снижение индексов тормозит рост акций крупных компаний. Так, акции Tesla растут на 11% после публикации сообщения о том, что чистый убыток компании за 2019 год сократился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом – до 862 миллионов долларов. Акции Coca-Cola Company растут на 1,5% после сообщения компании о росте чистой прибыли в четвертом квартале больше чем в 2 раза в годовом выражении, до 2,042 миллиарда долларов.

Тем временем бумаги Facebook теряют около 6% на фоне сообщения корпорации о сокращении чистой прибыли по итогам 2019 года на 16%, до 18,5 миллиарда долларов.