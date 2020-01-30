МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает умеренный рост в четверг вечером, в то время как инвесторы оценивать риски, связанные с негативным влиянием коронавируса на состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 8,35 доллара, или на 0,53%, до 1578,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро растёт на 2,28%, до 17,885 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают оценивать риски замедления роста мировой экономики из-за распространения коронавируса. Наибольшее давление эпидемия может оказать на сферы туризма, перевозок и торговли. Число заболевших в Китае, по последним данным, достигло 7711 человек, из них 170 скончались.

Аналитик SP Angel Сергей Раевский, чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что динамика золотых котировок сейчас полностью определяется масштабами распространения коронавируса.

"Если цена золота обновит максимум, который оно достигло три дня назад (около 1585 долларов), то у нас будет еще один сигнал его устойчивости", — также приводит агентство мнение старшего аналитика Activ Trades Карло-Альберто де Касы (Carlo Alberto De Casa).