МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет в четверг вечером на решении центробанка Великобритании оставить базовую ставку без изменений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс фунта стерлингов растет к доллару до 1,3089 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3020 доллара.

Курс доллара к иене снижается в то же время до 108,91 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,99 иены, курс евро к доллару растёт до 1,1026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1009 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,09%, до 97,91 пункта.

Ранее в четверг Банк Англии (ЦБ Великобритании) ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 0,75% и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Но регулятор отметил, что в случае восстановления экономического роста монетарная политика может быть изменена.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США также сохранила базовую процентную ставку, на уровне в 1,5-1,75% годовых.