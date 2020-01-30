МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил вечером в четверг падение на фоне дешевеющей нефти и обновляет минимумы текущего года, евро торгуется уже дороже 70 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.57 мск повышался на 93 копейки, до 63,47 рубля, курс евро — на 1,14 рубля, до уровня 70,01 рубля, следует из данных Московской биржи. В четверг доллар поднимался до 63,49 рубля – максимума с 11 декабря прошлого года, евро — до 70,04 рубля – максимума с 13 декабря.

Нефть вечером падает в цене на 2,4%, до 57,5 доллара за баррель сорта Brent.