МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам торгов четверга заметно снизился на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Снижение котировок на мировых биржевых площадках и обновление рынком нефти минимумов с октября из-за рисков распространения китайского коронавируса поддержало негативную динамику рынка акций РФ.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,65%, до 3108,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,66% до 1544,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Усилившееся в четверг ослабление рубля к доллару обусловило большее падение индекса РТС.

ВНИЗ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый в четверг снизился, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых рынков на фоне ситуации с распространением китайского коронавируса.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

Представители ВОЗ выразили глубокую обеспокоенность распространением вируса за пределами Китая и проводят сейчас встречу, чтобы решить, нужно ли считать ситуацию чрезвычайным событием мирового масштаба.

Фондовые индексы Западной Европы и США на этом фоне теряют 0,6-1,6%, а нефтяные котировки снижаются на 2,2%, до 57,6 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах снижения в России сегодня оказались акции "Алросы" (-3,1%), "Лукойла" (-2,9%), "Норникеля" (-1,7%), "Северстали" (-1,1%), ВТБ (-1%) и Сбербанка (-1%).

Выросли в цене бумаги Polymetal (+3,2%), префы "Мечела" (+2,2), акции ТМК (+1,6%), "Ростелекома" (+1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Высокорисковые активы теряют позиции на опасениях замедления роста экономики в Китае и во всём мире из-за коронавируса, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". "В пятницу внимание инвесторов по-прежнему будет приковано к "вирусной" теме, высокая неопределенность вокруг перспектив борьбы с распространением заболевания, вероятно, продолжит довлеть над биржевиками в конце торговой недели. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу может колебаться в пределах диапазона 3100-3130 пунктов", — оценил он.

Сложность оценки реальных последствий для экономики, неясность в том, сколь продолжительным и масштабным будет распространение инфекции, заставляют инвесторов сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их активами-убежищами, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Подобная ситуация оставляет высокие риски для дальнейшего снижения российского рынка. При этом целью снижения индекса Мосбиржи, на наш взгляд, может стать район 3000 пунктов. Ближайшей же поддержкой для него выступает район отметки 3090 пунктов", — заключил он.