МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг вечером усилила падение против доллара и евро на фоне ощутимого снижения рынка нефти и обновления им минимумов с начала октября, евро подросло более чем на рубль и пробило отметку 70 рублей.

Риски замедления мировой экономики из-за коронавируса снижают спрос на энергоносители.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.03 мск повышается на 93 копейки, до 63,47 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до уровня 70,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар поднимался до 63,51 рубля – максимума с 11 декабря, евро — до 70,06 рубля, максимума с 13 декабря

ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль в четверг вечером ощутимо снижается против доллара и евро, отыгрывая падение спроса на рисковые активы на мировых площадках. Это обусловлено очередной волной страхов инвесторов относительно рисков замедления мировой экономики из-за распространения китайского коронавируса.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

Рынок нефти на этом фоне вечером падает в цене на 3,3%, до 57 долларов за баррель сорта Brent, обновляя минимумы с начала октября.

Номинальную поддержку рублю оказали слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева о том, что Минфин России сохраняет планы изменения валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе снижения в ней доли доллара. А ещё ранее министр финансов РФ Антон Силуанов допустил, что часть средств ФНБ могла бы быть размещена в золоте.

В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю на 1,5-1,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сразу несколько факторов оказало негативное влияние на российскую валюту, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Здесь и бегство от риска, выливающееся в ослабление валют "развивающихся" рынков, и снижение цен на нефть, и повышенный объем покупок валюты по бюджетному правилу, перечисляет он.

"В результате доллар в ходе сегодняшних торгов показал уверенную восходящую динамику, был пробит среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Если американской валюте удастся по итогам дня закрепиться выше уровня 63,2 рубля, целью дальнейшего роста может стать отметка 64,4 рубля за доллар", — оценил он.

Курс к завершению неделю останется в диапазоне 62,8-63,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Итоги январского заседания ФРС не принесли инвесторам новых поводов для оптимизма, риторика регулятора в целом характеризовалась нейтральностью. В этих условиях внимание рынков останется смещенным на вирусную угрозу, осторожность, вероятно, будет преобладать в настроениях инвесторов", — заключил он.