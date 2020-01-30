МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group по итогам 2019 года составила 3,866 миллиарда долларов, что на 18,5% больше показателя за 2018 год, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,03 доллара против 2,27 доллара годом ранее. Выручка группы за год составила 7,388 миллиарда долларов, что на 8% больше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 978,394 миллиона долларов против убытка в прошлом году в 78,718 миллиона. Разводненная прибыль на акцию составила 0,71 доллара против убытка в 0,02 доллара в четвертом квартале 2018 года. Эксперты ожидали прибыль на уровне 0,01 доллара за акцию.

"2019 год был знаменательным для Blackstone и наших акционеров. Вдобавок к еще одному году выдающихся результатов мы стали корпорацией, что позволяет значительно расширить круг инвесторов. Мы продолжили расширять наши ведущие платформы в новых сферах и привлекли капитал в размере 134 миллиардов долларов", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и главы инвесткомпании Стивена Шварцмана (Stephen Schwarzman).

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.