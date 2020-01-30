МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Американская табачная корпорация Altria Group в 2019 году инвестировала 8,6 миллиарда долларов в компанию-производителя электронных сигарет Juul, отмечается в финансовой отчетности Altria.

"В целом за 2019 год Altria зарегистрировала в общей сложности 8,6 миллиарда долларов инвестиций в Juul до вычета налогов", — говорится в отчете. Кроме того, компания отмечает, что 4,2 миллиарда из них были вложены только за четвертый квартал.

Altria Group ранее в четверг представила свои финансовые показатели за 2019 год. Выручка компании по итогам года сократилась на 1% и составила 25,364 миллиарда долларов.

Увеличение затрат компания объяснила прежде всего ростом числа судебных дел в отношении Juul, и своими ожиданиями того, что их число будет продолжать расти. Согласно отчету, на 31 октября 2019 года количество судебных исков против производителя вейпов увеличилось более чем на 80%.

В декабре 2018 года Altria Group объявила о покупке 35%-ной доли в Juul Labs за 12,8 миллиарда долларов.

Американская корпорация Altria Group выпускает продукты питания, напитки и табачные изделия. Является материнской компанией табачных Philip Morris USA, John Middleton, U.S. Smokeless Tobacco. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Juul — один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе. В октябре компания заявляла о планах начать реализовывать свою продукцию в Москве и Санкт-Петербурге.