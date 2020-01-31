МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Индекс потребительского доверия россиян в четвертом квартале 2019 года снизился после двух кварталов роста, что связано с уменьшением двух показателей: оценки потребителями перспектив на рынке труда и готовности тратить деньги, следует из глобального исследования потребительского доверия The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В четвертом квартале на 3 процентных пункта, до 21%, снизилось число тех, кто оптимистично оценивает свои перспективы на рынке труда. Больше всего сократилось количество респондентов, которые считают, что сейчас подходящее время, чтобы тратить деньги, — так думает только пятая часть опрошенных (20%, минус 4 процентных пункта)", — говорится в исследовании.

В свою очередь, число россиян, ожидающих благоприятных финансовых перспектив, осталось практически неизменным — 33% (минус 1 процентный пункт). По итогам исследования конца года 78% российских потребителей сказали, что у них есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды). Сильнее всего россияне увеличили траты на покупку новой одежды (42% тратят на нее свободные средства), формирование сбережений (32%) и развлечения вне дома (29%).

Кроме того, 70% опрошенных сказали, что они экономят. В четвертом квартале потребители больше всего сокращали расходы на обновление гардероба (59%), переключались на более доступные бренды продуктов (56%), экономили на развлечениях вне дома (54%), покупке бытовой техники (38%), развлечениях дома (36%), а также реже использовали личный автомобиль (19%).

Директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова, слова которой приводятся в сообщении исследовательской компании, отметила, что российские потребители в четвертом квартале оказались более насторожены в оценках перспектив наступающего года. В то же время она указала, что значения индекса в России остаются выше, чем в четвертом квартале 2018 года.

"Более того, в наступившем 2020 году можно ожидать некоторого оживления потребительских настроений, учитывая возникший не так давно тренд на рост располагаемых доходов, а также позитивную динамику других макроэкономических показателей, включая низкую инфляцию. Возможно, именно эти факторы смогут придать потребителям оптимизма, таким образом подтолкнув спрос", — добавила Волкова.