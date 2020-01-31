МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии в пятницу мало меняется к доллару и растет к евро на фоне снижения европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,1 доллара за евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 2 копейки, до 63,28 рубля, курс евро снижался на 13 копеек, до 69,70 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 1,4%, до 58,14 доллара за баррель по марке Brent.