МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается в начале торговой сессии в пятницу в рамках коррекции после вчерашнего падения на 0,7-1,7% по индексам.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 1%, до уровня 3141 пункт, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1568 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Лидируют в росте среди "голубых фишек" корректирующиеся акции "Лукойла" (+3,3%).

Стоимость нефти утром повышается на 1,4%, до 58,14 доллара за баррель по марке Brent.